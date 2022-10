“In Iran le donne e i giovani sono protagonisti della rivoluzione”

Eleonora Lorusso intervista Alessia De Luca, analista ISPI ed esperta di Medio Oriente, su quanto sta accadendo in Iran.

Dopo la notizia dell’arresto della travel blogger italiana Alessia Piperno e soprattutto mentre proseguono le proteste in Iran, l’esperta spiega: “Le donne e in genere in giovani sono protagonisti di queste manifestazioni, che però coinvolgono anche altre fasce di popolazione, perché l’Iran da tempo soffre di una profonda crisi economica”.

“L’Ayatollah Khamenei ha indicato negli Usa e in Israele i responsabili esterni di quanto sta accadendo, ma nel Paese potrebbe essere tempo di un cambio al vertice per l’Ayatollah, che in questo momento rischierebbe di complicare ulteriormente la situazione” ha aggiunto De Luca.

di Eleonora Lorusso