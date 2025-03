Kosovo: il problema Albin Kurti – IL VIDEO

Il primo ministro uscente kosovaro, Albin Kurti, rappresenta uno degli ostacoli principali per la normalizzazione dei rapporti tra Pristina e Belgrado. Faticando a trovare una maggioranza stabile, Kurti ricorre alla retorica nazionalista per guadagnare consensi, attaccando l’Unione europea e la Nato per una presunta presa di posizione a favore della Serbia.

Motivi per i quali un semplice stallo politico rischia di aggravare la già precaria situazione nella regione.

di Antonio Pellegrino

Riprese video di Giacomo Arguto