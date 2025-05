La guerra continua

Il summit in Turchia. Il commento del direttore Davide Giacalone. Da Tg3 Linea Notte del 16 maggio 2025. Clicca qui per vedere il video.



Difesa e spesa: Il riarmo e i presunti tagli alla spesa. Il commento del direttore Davide Giacalone. Da Tg3 Linea Notte del 16 maggio 2025. Clicca qui per vedere il video