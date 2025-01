La serie tv “The Day of the Jackal”

In questa puntata di “Una serie di ragioni” parliamo di “The Day of the Jackal”, serie certamente di livello ma uscita a bocca asciutta dalla serata dei Golden Globes.

Il cast è un assoluto pro, con un protagonista (Eddie Redmayne) del tutto adeguato alla sua parte. Ottime, e particolari, anche le location. A non funzionare è invece il finale. Che è sì aperto, ma non costruito in maniera ottimale.

Il commento del direttore Fulvio Giuliani