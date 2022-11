Ugo Poletti, direttore dell’Odessa Journal, commenta l’attuale situazione in Ucraina, stretta nella morsa del freddo e del buio: “La popolazione non ha paura, è più forte la voglia di vincere. L’atteggiamento muscolare di Zelensky dopo l’incidente in Polonia? Dettato dall’inesperienza. E del messaggio arrivato dal Pentagono dice: “un modo per dire di restare calmi!”.