La tragedia di Calenzano (Firenze) e i morti sul lavoro

Quasi 1000 morti sul lavoro nel 2024, sono numeri impressionanti. Della terribile esplosione avvenuta ieri a Calenzano (Firenze) non sappiamo ancora nulla di preciso. Ma la mente, dopo quanto avvenuto, torna a pensare alla tragedia di Brandizzo (e non solo): eventi (in gran parte) evitabili. E questo distrugge.

L’amarezza assoluta della ripetitività impotente.

Le parole del direttore Fulvio Giuliani, ospite questa mattina alla “Rassegna stampa” di Rai News 24