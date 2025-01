La tregua non è la pace – IL VIDEO

A Gaza la tregua è arrivata, ma non è la pace. Mentre il tipo di guerra di reazione, aperta da Israele, non ha risolto il problema della minaccia di Hamas ma ha creato una spaccatura in Israele. Il che non toglie che quell’azione armata ha avuto i meriti di far cadere Assad in Siria, di avere umiliato la Russia di Putin e di avere ridotto le capacità iraniane di agire per il tramite dei mercenari. Non poco, ma non è il prevalere che porta con sé la pace.

Il commento del direttore Davide Giacalone sulla tregua a Gaza