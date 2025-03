Maradona ucciso dall’incuria e dall’egoismo? “Così è morto Diego Armando Maradona”, sono state queste le parole pronunciate ieri a Buenos Aires dal procuratore Patricio Ferrari, durante il processo per la morte del Pibe de Oro. E che hanno fatto il giro del mondo, mentre mostrava le immagini impressionanti del corpo senza vita del campione argentino.

Sul banco degli imputati l’intero staff medico che aveva in cura Diego Armando Maradona. Morto a soli 60 anni, dopo un intervento neurochirurgico per un ematoma alla testa, in un vecchio appartamento nella cittadina di Tigre, ribattezzato ieri dallo stesso Ferrari come “la casa degli orrori”.



Sette in tutto le persone coinvolte: il neurochirurgo Leopoldo Luque, la psichiatra Agustina Cosachov, un medico clinico, uno psicoanalista, una coordinatrice medica, una caposala e un infermiere. L’accusa è di “omicidio con dolo eventuale”. Reato che in Argentina viene punito con una condanna fra gli 8 e i 25 anni di prigione.

Fuori dal tribunale di San Isidro tantissimi i fan del fuoriclasse argentino che si sono radunati gridando: “Assassini”. Tanto che è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine per cercare di mantenere la calma. Tensioni che si sono verificate anche all’interno dell’aula del tribunale. Veronica Ojeda, ex moglie di Maradona, è scoppiata in lacrime e si è rivolta alla psichiatra Cosachov dicendo: “Assassina, guardami in faccia”. Ieri, infatti, la donna si è presentata con una maglietta con la scritta: “Giustizia per Diego”.

Il procuratore Ferrari ha concluso così il suo intervento: “Il 25 novembre del 2020, attorno a mezzogiorno, gli imputati hanno deliberatamente e crudelmente deciso che Diego morisse. Maradona, i suoi figli, la sua famiglia e l’intero popolo argentino meritano giustizia”.

Sarà un lungo processo. Verranno interrogati 193 testimoni. E si spera che la giustizia faccia il suo corso. Anche se non sono in pochi a chiedersi se davvero il fuoriclasse argentino sia stato ucciso. O se, semplicemente, non sia stata una conseguenza della vita sregolata e dei problemi assai noti del calciatore. Per alcuni non si tratterebbe di negligenza medica. Ma per i familiari e per l’intero popolo argentino non ci sono dubbi: Diego Armando Maradona è stato ucciso.



Di Claudia Burgio