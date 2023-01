Mario Caligiuri: “L’arresto di Messina Denaro è un punto di inizio”

Le parole di Mario Caligiuri, presidente della Società italiana di Intelligence, sull’arresto di Matteo Messina Denaro. Arresto che rappresenta “solo un punto di partenza per contrastare la sempre più invadente presenza della criminalità all’interno dell’economia, dove questa è infiltrata”.

“La mafia e chi la contrasta hanno condiviso interessi comuni”, chiarisce il presidente della Società italiana di Intelligence a La Ragione. Il fatto che ci siano voluti 30 anni è motivato e proprio da questo: “La circostanza che per arrestare Matteo Messina Denaro ci siano voluti 30 anni dimostra la vasta rete di coperture di cui godono le mafie”, spiega ancora il professore, che mette in guardia su un aspetto: “Oggi non c’è più solo una mafia, ma oltre a quelle italiane ci sono in Italia quella nigeriana, sudamericana, ma anche cinese e russa”.