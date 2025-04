Nelson Castro: “L’ammirazione dei giovani per Bergoglio è la sfida futura della Chiesa”

“Vi ricordo che dovete scrivere un libro sulla salute dei papi in cui vi parlerò delle mie nevrosi”, aveva detto Papa Francesco al giornalista e medico Nelson Castro, in un incontro a Roma, avvenuto nell’ottobre del 2017.

Castro impiegò due anni e mezzo per svolgere un lavoro certosino e trasformare in realtà il desiderio espresso da Bergoglio. Il libro dal titolo “La salute dei Papi. Medicina, complotti e fede. Da Leone XIII a Francesco” (tradotto in Italia da Piemme) fu un successo mondiale, non solo in Argentina – patria sia del giornalista che del sommo pontefice. Ma c’è di più. Grazie a quel testo, per la prima volta nella storia un papa ha parlato apertamente della sua salute, sia fisica che mentale.

Grazie alla messa a disposizione dell’Archivio Segreto Vaticano da parte di Papa Francesco, Castro è riuscito a raccontare la salute e le diagnosi dei papi del XX e del XXI secolo. Da Leone XIII fino a Bergoglio. È chiaro dunque quanto fosse speciale il rapporto tra il giornalista e il Santo Padre, scomparso la scorsa settimana.

Davanti a Piazza San Pietro, il giorno prima dei funerali di Papa Bergoglio e con le luci del tramonto che accarezzano la Basilica, incontriamo Nelson Castro. Il quale, commosso, ricorda quel Papa così diverso, che ha cambiato per sempre la storia della Chiesa cattolica. L’ultima volta che il giornalista ha incontrato Bergoglio è stata proprio la domenica di Pasqua. Di quel giorno – lo deduciamo in virtù delle sue competenze mediche – ci confessa: “Quando ho visto Papa Francesco ho capito che la fine della sua vita era vicina e ho pensato che Dio gli avesse voluto dare l’opportunità di dire addio”.

Sul ruolo di Bergoglio, Castro non ha dubbi: “Papa Francesco ha avuto un impatto straordinario nella popolazione mondiale, specialmente tra i giovani. Un elemento che emerge da questi giorni è l’ammirazione che i giovani hanno per Papa Francesco. Credo che questo sia un fatto straordinario e una sfida per la Chiesa in futuro, perché dovrà essere in grado di mantenere questo contatto”. Questa è una delle eredità più importanti che ha lasciato l’impronta del pontificato bergogliano.

Sulla presenza dei maggiori leader mondiali per l’ultimo saluto al Santo Padre, Castro esprime alcune considerazioni: “Molti o alcuni leader mondiali che sono venuti qui hanno criticato molto l’operato di Papa Francesco. Non so come sarà il futuro, quel che è certo è che il papa voleva la pace. Ma oggi la pace è lontana”.

Di Claudia Burgio