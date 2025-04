Papa Francesco, se stesso fino alla fine

Essere se stessi, sempre. Essere se stessi fino all’ultimo istante, mettendoci tutto quello che si ha, anche se le energie sono sempre più limitate, come i movimenti o il semplice esercizio della parola.

Papa Francesco – non abbiamo alcun dubbio – se n’è andato facendo esattamente ciò che voleva fare, nel modo in cui voleva farlo. Senza sconti, innanzitutto a se stesso. Un gigante, in un’epoca di prevaricazioni e volgarità.