“Sport e bellezza, così salvo i giovani dalla strada”, parla Patrizio Oliva

Salvo grazie al pugilato e a una promessa fatta al fratello: «Diventerò campione olimpico». È stato di parola Patrizio Oliva, uno dei più grandi pugili italiani della storia. Gambe leggere, pugni gentili ma implacabili. Ha combattuto contro tutti per salire sul tetto del mondo. Ha sfidato la malavita e anche un’osteoporosi alla mano destra che ha rischiato di rovinare tutto. È stato campione del mondo e campione olimpico a Mosca nel 1980, contro l’avversario che pochi anni prima gli aveva tolto ingiustamente il titolo di campione europeo dei superleggeri. Oggi ha 64 anni e il ring lo affronta sul set, da attore. Come nel film “The Cage”, presentato al Festival del Cinema di Roma e diretto da Massimiliano Zanin, in cui interpreta uno degli allenatori della protagonista Giulia (Aurora Giovinazzo): «Le faccio anche un po’ da papà» ci dice. «Tanto che riesco a convincerla a rientrare nella gabbia – quella delle MMA – in cui si sente bene e a uscire da una ben più pericolosa, fatta di una situazione familiare al limite».

«Ho amato tantissimo stare sul ring e mi piace recitare. A volte non so cosa preferisco» racconta Patrizio Oliva, che alla boxe deve quasi tutto. Perché a Poggioreale, quartiere dove è nato, le alternative erano poche: «Sono stato fortunato, il pugilato in qualche modo mi ha salvato. È stato mio fratello, pugile prima di me, a portarmi per la prima volta in palestra. La criminalità voleva a tutti i costi farmi entrare in quel mondo, ma io mi sono sempre rifiutato. Scappare da quell’ambiente mi faceva sentire un uomo libero».

Per questo da anni gestisce insieme a Diego Occhiuzzi la palestra Milleculure, dove accoglie i giovani di Napoli che cercano un’alternativa alla strada, per dare loro una via d’uscita: «Napoli è una città dai mille volti, sempre pronta ad aiutare le persone. Il nostro obiettivo primario è quello di allontanare i ragazzi dalla strada. Cerchiamo di dare un’altra possibilità a quei giovani che corrono il rischio di essere catturati dalla criminalità».

Sport e bellezza per salvarli, Patrizio Oliva sa come si fa. Il ring lo ha strappato alla strada, una promessa fatta a un fratello morto a 15 anni lo ha spinto a superare ogni difficoltà. Ora ci prova con gli altri: «Il primo modo per educare i ragazzi è l’ambiente. Questi bambini sono abituati a stare nel degrado, non conoscono altro. Il contrario della nostra palestra, tenuta in modo impeccabile. Perché questi ragazzi devono capire che esiste altro, anche il bello. Dobbiamo educarli alla ricerca della bellezza». Anche se non è possibile riuscirci sempre: «Sarei presuntuoso se dicessi che li ho salvati tutti. Le cose si fanno in due, come un rapporto di coppia. In queste cose è così: ti salvi se ti vuoi salvare».

di Giacomo Chiuchiolo

La Ragione è anche su WhatsApp. Entra nel nostro canale per non perderti nulla!