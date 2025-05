Piazza San Pietro, tutti pronti per il Conclave – IL VIDEO

È tutto pronto per il Conclave. In Piazza San Pietro sono già molti i fedeli (e non solo) che aspettano l’inizio del tanto atteso Conclave (comincia oggi a partire dalle ore 16:30). I cardinali si riuniranno per eleggere il nuovo Papa, il 267esimo della storia della chiesa.

La prima fumata sarà già oggi. Non prima delle ore 19:00.

di Giacomo Chiuchiolo