L’ufficio che al Senato assiste i senatori nel far di conto, che segue il bilancio, ha preso in esame il disegno di legge Calderoli, del regionalismo differenziato. Ha constatato che i conti non tornano: le distanze economiche fra le diverse regioni aumenterebbero se passasse quel disegno di legge. Questo esame è finito su Instagram