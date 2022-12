Renzi: “Federazione Iv-Azione nel 2023, dal 2024 partito unico”

Matteo Renzi presenta la federazione con il partito “Azione” di Carlo Calenda, durante l’assemblea nazionale di Italia Viva.

Oggi durante l’assemblea nazionale di Italia Viva Matteo Renzi ha presentato la nuova federazione con Azione di Carlo Calenda. SCELTA è l’acronimo utilizzato per questo nuovo progetto politico: S di salute, C di cultura, E di Europa, L di lavoro, T di territorio, A di avvenire. Durante l’incontro il leader del partito ha inoltre sottolineato che se il governo proporrà una misura in favore delle società calcistiche professionistiche italiane si opporrà, anche a costo di perdere il consenso di molti.

Di Claudia Burgio