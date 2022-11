Sulla sanità si dicono tante castronerie: non è vero che mancano i medici, basta vedere i numeri e confrontarli con gli altri Paesi. È vero invece che mancano i medici di famiglia e determinate specializzazioni. Dunque, non abbiamo un problema di risorse, ma di organizzazione. Un problema che, non ce ne voglia la classe politica, non si risolve strillando.