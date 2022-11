Se un cane “vale” quanto un bambino: la squallida gara dei diritti

Quando si parla di cani è praticamente impossibile che il discorso non finisca poi sui bambini. I diritti delle due categorie vengono spesso messi a confronto. Per alcuni cani e bambini sono interscambiabili ma ci permettiamo di dire che non sono esattamente la stessa cosa. Ben fermi nel dire che non si tratta di una gara. Perché il problema semmai è a monte e riguarda tutti, visto che un paese senza bambini – piacciano oppure no – non ha alcun tipo di futuro.

Qui commentiamo la notizia della giornalista australiano che ha chiesto al proprio datore di lavoro di uscire prima dall’ufficio per potersi prendere cura del proprio cucciolo: “Merito gli stessi diritti delle madri lavoratrici con figli in età scolare” ha detto.