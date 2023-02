Superbonus 110, perché le banche hanno perso fiducia

Il Superbonus 110%, stando al Governo, era diventata una misura insostenibile per la tenuta dei conti pubblici. Da qui lo stop. La normativa europea va però nella direzione opposta e ci chiede di implementare i nostri edifici dal punto di vista energetico. Perché le banche, in primis, hanno perso fiducia verso il Superbonus 110? E quali vie d’uscita hanno davanti quelle famiglie e quelle imprese che si trovano ora come sospese in un limbo a rischio default? Lo abbiamo chiesto al commercialista Christian Dominici che già un anno fa sulle pagine del nostro quotidiano ci aveva messo in guardia sui rischi legati alla misura anticipando quello che poi è realmente accaduto: l’esplosione della bolla Superbonus.