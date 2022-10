Marco Di Liddo, analista del Centro Studi Internazionali (CeSi) con focus sulla Russia, commenta gli ultimi sviluppi del conflitto alla luce dei bombardamenti vigliacchi voluti da Putin in risposta all’abbattimento del ponte di Crimea. Siamo a un passo dallo scoppio della terza guerra mondiale? Qual è il confine da non superare? Davvero i russi hanno terminato le munizioni come riferisce l’intelligence britannica?

Intervista di Ilaria Cuzzolin