Quinto appuntamento di “Voci e storie a Venezia” direttamente dall’hotel Excelsior del lido di Venezia, per la 79° edizione del Festival del Cinema, ospite Yeman Crippa. L’atleta primatista italiano, campione europeo oro nei 10.000 metri e bronzo nei 5.000 metri agli Europei di atletica di Monaco di Baviera, ha raccontato qualcosa in più su di sé ai nostri microfoni, dopo l’intervista a cura del Direttore Fulvio Giuliani. Questa sera alle ore 19 per Crippa ci sarà l’attesissimo red carpet.