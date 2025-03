“We Are the World”: 40 anni dopo la canzone che unì il mondo

Nel 1985, l’Etiopia è devastata dalla carestia. Le immagini di bambini denutriti scuotono il mondo e la musica risponde con un gesto mai visto prima. Michael Jackson e Lionel Richie scrivono un brano che diventa un inno di speranza, Quincy Jones lo produce e, in una notte leggendaria, le più grandi star – da Bruce Springsteen a Tina Turner, da Stevie Wonder a Bob Dylan – si riuniscono per registrarlo.

Ma come si organizza un evento del genere? Quali segreti nasconde quella notte storica? E perché, a 40 anni esatti oggi dalla pubblicazione, “We Are The World” è ancora così potente? Scopritelo nel nuovo episodio del nostro podcast “Breaking Music” cliccando qui

A cura di Federico Arduini