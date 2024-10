A Washington la seconda edizione degli Italpress Awards

26 Ottobre 2024

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, l’ambasciatrice italiana negli Stati Uniti Mariangela Zappia, l’oncologo Antonio Giordano, il presidente di AmCham Stefano Lucchini, il general manager di Ita Airways Massimo Allegri e il presidente della Fondazione De Gasperi Angelino Alfano: sono loro i premiati della seconda edizione degli Italpress Awards. Il premio è stato istituito dall’agenzia di stampa fondata e diretta da Gaspare Borsellino per valorizzare le relazioni tra Stati Uniti e Italia nel mondo degli affari, della cultura, dei media ed è stato consegnato a Washington in occasione del weekend di Gala del 49mo Anniversario della NIAF, la National Italian American Foundation con la quale Italpress, ha siglato recentemente una partnership triennale.

Un accordo che “amplificherà la voce della Niaf, aprendo nuove opportunità per i giovani italoamericani che intraprendono una carriera nei media e nella comunicazione”, ha detto il presidente Robert Allegrini, facendo riferimento agli stage che la Fondazione e Italpress promuoveranno insieme per giovani laureati proprio in virtù della partnership.

“Un’agenzia crossmediale, con una presenza sempre più radicata all’estero. E’ su questo che stiamo lavorando in questi anni. E’ questo il nostro futuro. E gli Italpress Awards sono uno dei tasselli di questo progetto”, afferma Gaspare Borsellino.

“L’informazione libera e responsabile è fondamentale per garantire la democrazia di un Paese. Il grado di conoscenza e di informazione responsabile determinano la libertà delle persone”, ha affermato il governatore Fedriga.

Sulla stessa lunghezza d’onda l’ambasciatrice Zappia: “Bisogna sottolineare con forza il ruolo che hanno la stampa e la comunicazione sul lavoro di tutti noi”, è proprio quello che fanno iniziative come gli Italpress Awards, ha affermato.

Alla cerimonia, oltre ai premiati, hanno partecipato tra gli altri anche la senatrice Maria Stella Gelmini, l’amministratore delegato dell’Enav, Pasqualino Monti, il commissario straordinario per il sisma del 2016 Guido Castelli, il giornalista Gianni Riotta.

“C’è tanta voglia di Italia negli Stati Uniti qui a Washington e credo che negli USA ci siano opportunità straordinarie per il Made in Italy”, ha detto la senatrice Gelmini.

Per Riotta gli Italpress Awards sono stati una occasione per ricordare le sue radici italiane e la sua lunga esperienza negli States.

Castelli dal canto suo ha citato l’apporto che la comunità italo-americana e la Niaf hanno dato a quei territori che nel 2016 furono devastati da quattro scosse sismiche: “Siamo qui per ringraziarvi e per testimoniare come le possibilità di rilancio e sviluppo dei nostri territori passano ancora da collaborazioni come queste”.

Official sponsor dell’evento Enel, GKSD, Menarini e Webuild.

