Auto, Urso “L’Ue faccia in fretta per evitare il collasso”

31 Gennaio 2025

ROMA (ITALPRESS) – All’Europa “abbiamo chiesto di fare in fretta: le lentezze che purtroppo contraddistinguono le istituzioni europee non tengono conto di quanto veloce sia invece l’azione degli altri grandi attori globali – mi riferisco agli Stati Uniti e ovviamente anche alla Cina – per questo siamo in prima linea a chiedere di fare subito e di fare meglio”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a “24 Mattino” su Radio24. “Siamo stati i primi in Europa a dire che occorreva cambiare e che occorreva farlo subito per evitare il collasso dell’industria dell’auto che è il cuore dell’industria europea: per questo abbiamo presentato a settembre il non-paper per la revisione delle norme sul Green Deal, affinchè fossero sostenibili per il sistema industriale”.

