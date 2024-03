Bagnaia vince in Qatar davanti a Binder e Martin

Marzo 10, 2024

DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – Francesco Bagnaia ha vinto il Gran

Premio del Qatar, in scena sul tracciato di Lusail, primo

appuntamento stagionale della classe Moto GP. Il pilota campione

del mondo, dopo una grande partenza, è riuscito a prendere il

comando della corsa sin dalle prime curve. Secondo gradino del podio per il sudafricano Brad Binder (Ktm); chiude, invece, terzo lo spagnolo Jorge Martin (Ducati Pramac). Quarto posto per Marc Marquez (Ducati Gresini); quindi, quinto Enea Bastianini (Ducati Lenovo). Completano, nell’ordine, la top ten Alex Marquez, Fabio Di Giannantonio, Aleix Espargaro, Pedro Acosta, Maverick Vinales.

“Conoscevamo il nostro potenziale e ieri abbiamo cercato di fare il massimo già nella Sprint. Sapevamo che per la gara di oggi avremmo dovuto cambiare qualcosa. Nel warm up abbiamo fatto uno step in avanti ed infatti la gara di oggi è stata molto diversa rispetto alla Sprint. Ora andiamo a Portimao con un altro step da fare per la nostra crescita” le parole di Pecco Bagnaia dopo il successo.

