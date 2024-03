Bari, Decaro “Atto di legittima difesa nei confronti della città”

22 Marzo 2024

ROMA (ITALPRESS) – Il mio “è stato un atto di legittima difesa nei confronti della mia città, perchè non c’è un’accusa alla mia persona, ma alla città”. Lo ha detto il sindaco di Bari, Antonio Decaro a “Giletti 102.5” in onda su Rtl 102.5. “Mi sono sentito inquietato rispetto alla fotografia dei parlamentari del centrodestra pugliesi che fanno una foto nella stanza del Ministro dell’Interno, a due giorni dagli arresti, ed escono da quella stanza dichiarando che hanno chiesto al ministro di convocare una commissione per valutare la possibilità di sciogliere il consiglio comunale, cosa che dovrebbe fare la magistratura”. I magistrati “il loro lavoro per fortuna l’hanno fatto e hanno arrestato 130 persone: meno male che ci sono forze dell’ordine e magistratura che hanno liberato la città” e “io ho contribuito con 19 costituzioni di parte civile e 16 denunce, vivo sotto scorta da 9 anni. La cosa che mi ha più colpito è che spontaneamente sono venute da me le persone che, grazie alle mie denunce per estorsione e per usura, erano diventate libere”.(ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma