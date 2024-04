Blinken in Arabia Saudita per i colloqui sulla tregua a Gaza

29 Aprile 2024

ROMA (ITALPRESS) – Il Segretario di Stato degli Stati Uniti, Antony Blinken, è arrivato a Riad, in Arabia Saudita, all’inizio di un nuovo tour nella regione mediorientale.

Il nuovo viaggio nella regione è volto a promuovere una tregua tra Israele e Hamas, un accordo sugli ostaggi e ad aumentare gli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza.

Secondo quanto ha reso noto il Dipartimento di Stato Usa, Blinken, che successivamente visiterà la Giordania e Israele, incontrerà nella capitale saudita i ministri degli Esteri arabi ed europei del Golfo in visita sui piani del “giorno dopo” per la ricostruzione della Gaza postbellica.

– foto Agenzia Fotogramma –

