Colpo Uruguay, Brasile eliminato dalla Copa America

7 Luglio 2024

ROMA (ITALPRESS) – Niente semifinali per il Brasile alla Copa America 2024. Di fronte agli oltre 55mila spettatori dell’Allegiant Stadium di Paradise, i verdeoro di Junior si arrendono nei quarti ai rigori all’Uruguay per 4-2. Decisivi gli errori dal dischetto di Militao e del neo juventino Douglas Luiz. Tempi regolamentari e supplementari si erano chiusi a reti inviolate nonostante la Selecao, dal 74′, giocasse con l’uomo in più per l’espulsione di Nandez. La Celeste di Bielsa troverà in semifinale giovedì 11 luglio la Colombia, che ha travolto nei quarti il Panama con un sonoro 5-0 grazie: match messo in cassaforte già nel primo tempo con le reti di Cordoba (8′), Rodriguez su rigore (15′) e Diaz (41′), nella ripresa a segno anche Rios (70′) e Miguel Borja dal dischetto (94′). Nell’altra semifinale (10 luglio) in campo i campioni del mondo dell’Argentina e il Canada.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).