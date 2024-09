Decathlon e sport paralimpici, il brand inclusivo a Milano

3 Settembre 2024

MILANO (ITALPRESS) – Dal 2020 e dopo un progetto sperimentale di successo durato due anni dal 2016 al 2018, Decathlon ha sviluppato un brand dedicato agli sport paralimpici: Adapted Sports.

Decathlon – brand sportivo globale multispecialista con oltre 1.700 negozi in tutto il mondo, partner ufficiale in Francia di Parigi 2024 e sponsor di una squadra di 8 atleti ai Giochi Paralimpici del 2024 – si impegna fin dalla sua creazione a promuovere lo sport e a far sì che le persone traggano beneficio dall’attività fisica. In linea con questa mission, il team Adapted Sports Decathlon, mobilitando oltre 25 persone, si impegna a concepire e produrre prodotti innovativi affinchè tutti possano accedere alle meraviglie dello sport. In totale, nel corso degli anni, sono stati ideati oltre 50 prodotti in collaborazione con organizzazioni nazionali di sport paralimpici per sviluppare attrezzature specialistiche per gli atleti.

Con sede a Milano, Adapted Sports di Decathlon è caratterizzato infatti da prodotti innovativi internamente realizzati in Europa, a partire dalle sedie a rotelle sportive personalizzate disponibili in tutta Europa e per le quali il Gruppo è stato il primo marchio sportivo al mondo a presentare una gamma completa. Queste ultime sono adatte per amputati, paraplegici e tetraplegici e permettono di praticare il basket, gli sport con racchetta (tennis, padel e badminton), la scherma, l’atletica e il ciclismo. Progettate e realizzate in Italia, le carrozzine sportive hanno la caratteristica distintiva di essere completamente regolabili per soddisfare le esigenze specifiche degli utenti. Decathlon ha inoltre innovato nel settore tessile, proponendo capi che uniscono stile e accessibilità con prodotti come pantaloni da jogging o biancheria intima con aperture, cerniere o tasche adattate per facilitare l’autonomia. Tutti questi prodotti sono disponibili in tutta Europa attraverso i siti web di Decathlon, l’offerta sarà estesa a livello mondiale a partire dal 2025.

Luigi Cordioli, Brand Manager Adapted Sports di DECATHLON, afferma: “Poichè il nostro obiettivo è sempre stato quello di offrire una pratica sportiva inclusiva e accessibile, la creazione di un’offerta innovativa su misura per gli adapted sport è diventata rapidamente una priorità per noi. Siamo davvero orgogliosi di offrire un ampio ventaglio di prodotti che risolvono le principali sfide portate alla nostra attenzione grazie alla stretta collaborazione con gruppi di persone con diverse disabilità. Intendiamo sicuramente continuare lo sviluppo di questa gamma cruciale, poichè incarna pienamente il nostro impegno costante per aiutare le persone in tutto il mondo a trarre vantaggio dalla pratica dello sport”.

Soddisfare la crescente richiesta di articoli sportivi adattati, come le sedie a rotelle sportive, ha permesso quest’anno al Gruppo di registrare una crescita delle vendite del +75,68% in Europa.

