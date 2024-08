Del Palermo l’abbonato più giovane, tessera 4 ore dopo la nascita

21 Agosto 2024

PALEERMO (ITALPRESS) – Il tifoso abbonato più giovane d’Italia è del Palermo. E’ la storia di Andrea Muratore, nato nel capoluogo siciliano lo scorso 19 agosto alle 14.10 e diventato, alle 18.12, solo quattro ore dopo, l’abbonato più giovane di tutta Italia.

Papà Gioacchino e mamma Giorgia, da sempre tifosi del Palermo – scrive il club – hanno voluto subito condividere la propria passione con il piccolo Andrea, regalandogli simbolicamente un regolare abbonamento alla Curva Nord del Barbera per il campionato di quest’anno in Serie B.

“Seguo il Palermo da sempre, è una passione tramandata da mio padre”, ha detto Gioacchino Muratore. “Ad ogni partita siamo sempre stati lì, su quei gradoni, a sostenere i nostri colori. Anche mia moglie è una grande tifosa, non poteva essere altrimenti. Per questo, in queste ore di gioia immensa per la nascita di Andrea, abbiamo voluto celebrare questa passione di famiglia e acquistare un abbonamento per lui. Una storia che gli racconteremo quando sarà più grande. Un ulteriore modo di sentirci ancora più uniti”.

