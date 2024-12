Esce “Io e te dobbiamo parlare”, Siani “Un film per la gente”

12 Dicembre 2024

ROMA (ITALPRESS) – Due poliziotti diversi fra loro come indole ma che condividono molte cose: una carriera non sempre luminosa, un sodalizio non sempre sodale, un legame di lungo corso ma un pò ammaccato. Due esistenze che il destino ha voluto sapientemente intrecciare. E’ in sintesi la trama del nuovo film di Alessandro Siani “Io e te dobbiamo parlare”, nella parte anche di attore accanto a Leonardo Pieraccioni. “Uno ama il lavoro e l’azione, l’altro invece ama oziare nel suo ufficio con la sua scrivania, la sua stufetta. Però poi ci sarà un caso che ci coinvolgerà e ci permetterà non solo di tornare vecchi amici come eravamo una volta, ma anche di chiarire alcune situazioni nell’ambito familiare visto che il film non parla solo di azione, ma c’è anche un momento in cui sullo sfondo si tratta anche un pò delle famiglie allargate”, spiega Siani un’intervista alla Italpress.

Lavorare con Pieraccioni, aggiunge, “è stato un grande divertimento. Il mio fratello toscano, grande complicità ma soprattutto la voglia di tornare a una commedia pura che può essere accolta nel periodo natalizio, solitamente il più bello per andare in sala in compagnia. Per questo abbiamo cercato di fare una commedia divertente e speriamo che possa essere apprezzata dalla gente anche perchè è un film per la gente”.

Siani sottolinea poi che “quello che desidero è portare avanti questo mio pensiero di fare dei film, dei progetti che possano essere quanto meno larghi ed essere un modo per intrattenere il pubblico per 90 minuti, come si dice spesso, senza pensare o riflettere troppo ma per godersi di un momento insieme. E’ bello, soprattutto nella commedia, andare insieme in sala perchè la risata è contagiosa”. Per il prossimo futuro “ci sono tante cose sulle quali iniziare a pensare e progettare, ma in questo momento – racconta – la mia priorità è su questo film. Non è solo un titolo, ma anche un’esigenza di guardarsi negli occhi e potere parlare. Forse un titolo ancora più giusto sarebbe stato ‘Io e te dobbiamo ascoltarè perchè adesso sono davvero in pochi quelli che hanno la voglia di ascoltare l’altro”. Sulla possibilità di una futura collaborazione con Pieraccioni, l’attore e regista dice scherzando: “Sì, se magari capitasse faccio fare la regia a Leonardo così sono più tranquillo. Già lo immagino…”. Secondo Siani “le persone sono state abituate, soprattutto negli ultimi tempi, a vedere i film a casa sulle piattaforme sul divano, invece secondo me vanno visti in sala. Per questo progetto abbiamo avuto la fortuna di avere intorno degli attori meravigliosi che hanno impreziosito il progetto”. L’uscita in programma il 19 dicembre “è perchè generalmente nei periodi in cui uscivano i miei film, tra dicembre e gennaio, come è capitato anche a Leonardo, ci sembrava il momento giusto per festeggiare insieme agli italiani”.

