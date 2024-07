Etna in eruzione, fontane di lava e cenere. Chiuso l’aeroporto di Catania

23 Luglio 2024

CATANIA (ITALPRESS) – Sospesi i voli all’aeroporto di Catania, a causa dell’attività eruttiva dell’Etna e la conseguente emissione di cenere. Lo rende noto la Sac, società di gestione dello scalo etneo, sottolineando in una nota che l’Unità di crisi ha disposto la chiusura dei settori B2 e B3 e, quindi, la sospensione di tutti i voli in arrivo e in partenza. Le operazioni, prosegue la nota, riprenderanno ad avvenuta conclusione del fenomeno di ricaduta cenere e sua rimozione dalle infrastrutture di volo. La sospensione comporterà cancellazioni e dirottamenti su altri scali.

Gli eventi eruttivi delle ultime ore dell’Etna hanno causato una nuova ricaduta di cenere su Catania e in particolare sui centri della provincia più vicini al vulcano. In diverse zone del capoluogo la sabbia nera ha ripreso a riversarsi e le probabilità di una nuova emergenza potrebbero essere molte.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, ha reso noto che la forte attività stromboliana al cratere Voragine alle prime ore del mattino è evoluta in fontana di lava. Tale attività è attualmente in corso e produce un’emissione di cenere che si disperde in direzione Est Sud Est. Si osserva inoltre che è iniziato un trabocco lavico dall’orlo occidentale del cratere Bocca Nuova. Dal punto di vista sismico l’ampiezza media del tremore vulcanico è ulteriormente aumentata. Le sorgenti del tremore permangono nell’area del cratere Voragine ad una elevazione di circa 3000 metri sul livello del mare. Si registra un ulteriore incremento della frequenza di accadimento e

dell’ampiezza degli eventi infrasonici localizzati al cratere

Voragine.

– foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).