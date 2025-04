Finalmente Martin “In Qatar per provare almeno a correre”

8 Aprile 2025

ROMA (ITALPRESS) – Aprilia Racing si prepara per affrontare la quarta gara della stagione sul Lusail International Circuit con la line-up al completo: Jorge Martin, che torna in pista dopo aver saltato le prime tre gare a causa di un infortunio, e Marco Bezzecchi, che punta a confermare il suo stato di forma. Martin, assente alle prime tre gare stagionali a causa di un infortunio subito durante un allenamento, torna in pista per iniziare, finalmente, la sua stagione con Aprilia.

Il pilota spagnolo, che aveva riportato una frattura complessa del radio e dello scafoide della mano sinistra, e una frattura calcaneare omolaterale durante un allenamento, si è sottoposto a un’operazione lo scorso 25 febbraio e ha seguito un intenso programma di riabilitazione con l’obiettivo di tornare in pista appena possibile. Il campione del mondo in carica, prima di scendere in pista, dovrà essere valutato dalla delegazione medica del Motomondiale per ricevere l’idoneità fisica a gareggiare.

“Ho tanta voglia di tornare in pista e sono felice di poter almeno provare a correre in Qatar – le parole di Martin – L’obiettivo sarà iniziare a costruire un pò di fiducia con la RS-GP25 e cominciare a girare. Non so come sarà la mia condizione fisica, sicuramente non al 100%. Proveremo a fare del nostro meglio e a crescere piano piano. Fisicamente non sono nemmeno sicuro di riuscire a finire una gara, ma se ci riusciremo, sarà una vittoria perchè vorrà dire che sto iniziando a riprendermi. Dobbiamo fare un passo alla volta per cercare di tornare al nostro livello appena possibile”.

Dopo un inizio di stagione difficile segnato da due infortuni, prima nei test a Sepang e poi durante un allenamento, Martin avrà dunque l’obiettivo di valutare la sua condizione fisica dopo quasi cinque mesi di inattività. Bezzecchi arriva invece in Qatar con l’obiettivo di concretizzare il suo potenziale dopo un weekend in crescita a COTA.

Il pilota italiano ha mostrato velocità e grande determinazione nelle prime tre gare della stagione e punta a proseguire il trend positivo e il buon feeling con la RS-GP25. “La pista del Qatar è bellissima e mi è sempre piaciuta molto, correre di notte ha sempre un gran fascino – sottolinea il riminese – Questo fine settimana sarà sicuramente importante per cercare di fare dei miglioramenti nelle aree di difficoltà che abbiamo individuato nelle gare precedenti. Continueremo a lavorare duramente per cercare di ottenere il massimo”.

