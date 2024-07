G7 Commercio, Tajani “Lavoriamo per ridurre i dazi”

17 Luglio 2024

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – “L’Organizzazione mondiale del commercio ha regole adatte al cambiamento della situazione ma alcune sono un pò obsolete. Noi siamo al lavoro per ridurre la presenza dei dazi, a meno che non siano indispensabili”. Così il vicepesidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, nel corso della conferenza stampa al termine dei lavori della Riunione dei Ministri del Commercio G7 di Reggio Calabria e Villa San Giovanni.

“Il G7 Commercio si è concluso con grande soddisfazione da parte di tutti. Abbiamo approvato all’unanimità un documento per una forte presa di posizione sulle politiche commerciali, su come favorire il commercio e avere equità. Tutti molto soddisfatti dell’organizzazione, è stato un successo per l’Italia”, ha sottolineato Tajani.

– Foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).