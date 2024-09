I due anni di Giorgia Meloni dal punto di vista dei social

25 Settembre 2024

ROMA (ITALPRESS) – Il leader dell’era digitale, contrassegnata da una volatilità intensa e frequente, dovrebbe sempre avere a portata di mano il termometro dei follower. Riuscire a misurare per tempo la temperatura dei comportamenti online, nonostante una certa impermeabilità algoritmica dei confini delle nostre bolle cognitive diventa fondamentale in quanto questi dati gli consentono di fiutare l’arrivo, la crescita prima della polarizzazione dei trend emotivo-morali che dominano l’opinione pubblica digitale. Non certo per seguirli pedissequamente, per legarsi al carro dell’indignazione-condivisione, quanto per provare a anticiparne la pluralità di effetti. Il termometro dei follower degli account di Giorgia Meloni, ci restituisce grazie alla comparazione dell’ultimo anno, dal 26 settembre 2023 al 24 settembre 2024, con quello precedente, dal 26 settembre 2022 al 25 settembre 2023, degli indicatori interessanti. Lo fa sapere Arcadia, in un report. In questo periodo, secondo Arcadia, c’è un primo dato da sottolineare: l’attenzione digitale si è spostata da Facebook verso altre piattaforme, in particolare Instagram, TikTok e poi anche X. Su queste piattaforme è cresciuto sensibilmente il numero delle interazioni totali, così come sono aumentati considerevolmente i nuovi follower che hanno scelto di popolare i canali social (ai quali si aggiungono poi anche LinkedIn, Youtube, Telegram e WhatsApp non censisti nel report). Con la crescita dei fandom, necessariamente è diminuito in proporzione anche il tasso di interazione e dell’engagement, che comunque rimangono in media rispetto all’anno precedente. Quando, invece, allarghiamo l’orizzonte dell’analisi alla Rete, si consolida un presidio quantitativo e qualitativo dell’infosfera digitale. Sul primo aspetto, abbiamo una crescita notevole delle menzioni della keyword “Giorgia Meloni”, sul secondo punto, quello qualitativo, la percentuale del sentiment positivo passa dal 41 al 40%, quello negativo cala dal 48% al 47%.

