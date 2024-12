Il Milan sbatte sul Genoa, 0-0 e fischi a San Siro

16 Dicembre 2024

MILANO (ITALPRESS) – Nel giorno della festa per i 125 anni del Milan, i ragazzi di Fonseca sbattono contro il muro difensivo del Genoa. A San Siro uno scialbo 0-0 spegne l’entusiasmo di un prepartita carico di emozioni. Non dormirà sogni tranquilli soprattutto Morata, che nel secondo tempo ha spedito sulla traversa la palla della vittoria. Contestato il club rossonero. Punto prezioso, invece, per il Genoa, autore di una prova solida e di personalità.

Prima del fischio d’inizio, sul prato del Meazza, si sono svolte le celebrazioni per il compleanno del club. I tifosi si sono così goduti una nostalgica parata di vecchie glorie rossonere: da Inzaghi a Seedorf, passando poi per Baresi e Van Basten, solo per citarne alcuni. Il Milan, inoltre, è sceso in campo, indossando una maglia vintage in edizione limitata, i cui dettagli sono stati votati e scelti direttamente dai tifosi. Tornando, invece, al calcio giocato, il primo tempo viene dominato per lunghi tratti dai rossoneri, mentre il Genoa fatica ad uscire dalla propria metà campo. Le voci della vigilia riguardanti la formazione del Milan sono state alla fine confermate: i giovani Jimenez e Liberali partono infatti dal primo minuto. L’occasione più nitida per i padroni di casa arriva al 23′, quando la potente conclusione di Reijnders finisce di poco alta dopo una leggera deviazione. E’ impreciso anche il successivo tentativo di Chukwueze. Nel finale ci prova pure Jimenez, ma Leali para senza patemi. Il portiere rossoblù sale in cattedra già dopo pochi secondi della ripresa, mettendoci la manona sull’insidiosa spizzata di testa di Emerson Royal. Rispetto alla prima frazione, il Genoa gioca ora con maggiore intraprendenza, pur non creando sostanziali pericoli. Anche se concede più campo agli avversari, il Milan sfiora nuovamente il gol al 76′: su azione di contropiede, il tiro a giro di Morata finisce fuori di poco. Sempre lo spagnolo, tre minuti dopo, fa tremare la traversa da posizione ravvicinata. Il finale non regala particolari squilli, tranne che per la punizione nel recupero di Martin, ampiamente alta. Al triplice fischio di Guida i rossoneri vengono sommersi dai fischi dei propri tifosi: non sono mancati anche cori contro la proprietà. Sorride il nuovo Genoa di Vieira (il tecnico è imbattuto dopo quattro partite): agganciate Roma e Lecce a quota 16.

