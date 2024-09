Il ministro ucraino degli esteri Kuleba ha presentato le dimissioni

4 Settembre 2024

ROMA (ITALPRESS) – Il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, ha presentato le dimissioni. Come riporta il quotidiano online The Kyiv Independent, lo ha annunciato il presidente del Parlamento ucraino, Ruslan Stefanchuk. Il passo indietro del ministro arriva dopo quello dei colleghi delle Industrie strategiche, Alexander Kamyshin, della Giustizia Denys Maliuska e dell’Ecologia Ruslan Strilets che proprio ieri hanno presentato le proprie dimissioni al Parlamento di Kiev. Con loro anche la vicepremier per l’integrazione europea ed euro-atlantica Olha Stefanishyna.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).