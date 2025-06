Israele dirotta nave con Greta Thunberg diretta verso Gaza

9 Giugno 2025

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – La Madleen, la nave di attivisti

di Freedom Flottila diretta a Gaza, è stata abbordata dalle forze israeliane dopo aver rifiutato di obbedire all’ordine di cambiare rotta dato dall’esercito israeliano. Un video mostra un soldato avvertire con un altoparlante l’equipaggio che “la zona marittima vicino alla costa di Gaza è chiusa al traffico navale nell’ambito di un blocco navale legittimo”. Il ministero degli Esteri israeliano ha annunciato che la nave, con a bordo Greta Thunberg, è stata dirottata verso il porto di Ashdod. In un video pubblicato sui canali social, il ministero mostra i 12 passeggeri della nave che vengono rifocillati. “Tutti i passeggeri del ‘selfie yacht’ sono al sicuro e illesi. Sono stati forniti con panini e acqua. Lo spettacolo è finito”, scrive il ministero su X. Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha ordinato ai militari di far guardare agli attivisti un video che mostra le atrocità commesse il 7 ottobre 2023 nell’attacco di Hamas.

“E’ opportuno che Greta l’antisemita e i suoi amici sostenitori di Hamas vedano esattamente chi è il gruppo terroristico Hamas che sostengono e per conto dei quali agiscono, quali atti atroci hanno compiuto su donne, anziani e bambini e contro chi Israele sta combattendo per la sua difesa”, dice Katz nella dichiarazione. Intanto su Facebook, la Freedom Flotilla Coalition ha pubblicato i video degli attivisti a bordo della nave affermando che “sono stati rapiti dalle forze israeliane”.

(ITALPRESS).

-Foto: pagina Instagram Freedom Flottilla-