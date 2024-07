Ita Airways, Giorgetti “Grande successo, chiusa annosa vicenda”

3 Luglio 2024

ROMA (ITALPRESS) – “E’ stato un percorso travagliato ma è un grande successo italiano, tedesco ed europeo”. Così il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, in conferenza stampa al Mef parlando del via libera da parte della Commissione Ue all’accordo Ita-Lufthansa. “Oggi chiudiamo positivamente una annosa e storica vicenda, quella del vettore nazionale che per 40 anni ha contraddistinto il dibattito. Credo che questa positiva soluzione sia un successo per tutto il Paese”, ha aggiunto il ministro, sottolineando poi come “la vicenda degli aiuti di stato si riferisce a un altra realtà. Ita nasce per mettervi fine, questo è un altro grande risultato perchè Ita e Lufthansa non avranno più bisogno di aiuti di stato che appartengono al passato”.

Secondo Giorgetti la cosa più importante “è che gli italiani non metteranno più miliardi per coprire le perdite di Ita. Penso che la cosa importante è che l’Italia, che sta vivendo un boom turistico impressionate, ha la necessità di un sistema che funziona e cresce. Ita ha lavorato bene ma dobbiamo essere consapevoli di cosa è oggi. Chi deve finanziare, lo Stato? I contribuenti italiani? Credo che abbiamo altre priorità”.

Ita “rimarrà inizialmente una partecipazione dello Stato, rimarrà italiano il cuore se non nella proprietà perchè comunque è interesse anche di Lufthansa sviluppare il mercato italiano, quello del turismo ma anche dell’economia italiana. E’ una operazione win-win”, ha concluso.

