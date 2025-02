itTaxi entra nell’Union Internationale des Transports Publics

11 Febbraio 2025

ROMA (ITALPRESS) – Novità nel panorama della mobilità sostenibile: il consorzio itTaxi entra ufficialmente a far parte della UITP (Union Internationale des Transports Publics), organizzazione di riferimento per il trasporto pubblico a livello globale.

itTaxi assumerà un ruolo di primo piano nella Commissione On-Demand Mobility di UITP, diventando il primo rappresentante del settore taxi italiano al suo interno, per contribuire alla definizione di modelli innovativi di mobilità a richiesta e di standard internazionali per il settore.

“L’ingresso in UITP rappresenta un’opportunità strategica per itTaxi”, dichiara il Presidente del consorzio Loreno Bittarelli. “Ci permette di partecipare a progetti di ricerca, studi e statistiche di livello mondiale; di confrontarci con esperti del settore; di approfondire le best practices internazionali. L’adesione conferma il ruolo chiave che per noi hanno innovazione e digitalizzazione, anche a livello globale. Sebbene itTaxi rappresenti già la più grande piattaforma taxi in Italia, vogliamo continuare a crescere e a impegnarci in soluzioni sempre più efficienti, sostenibili e in linea con le nuove esigenze di mobilità”, prosegue.

– Foto itTaxi –

(ITALPRESS).