La manovra è legge, via libera definitiva dal Senato

28 Dicembre 2024

ROMA (ITALPRESS) – Con 112 voti favorevoli, 67 contrari e una astensione, il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo approvando l’articolo 1 del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027. Successivamente l’Aula ha dato il via libera definitivo al provvedimento, con 108 voti favorevoli, 63 contrari e una astensione. La manovra è quindi legge in seconda lettura, senza modifiche rispetto al testo approvato dalla Camera. “Abbiamo approvato una manovra seria che, senza trascurare gli equilibri di bilancio, mette al primo posto le esigenze delle famiglie e delle imprese italiane. E che ribadisce attenzione e impegno verso il settore pubblico”, sottolinea il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, esprimendo “grande soddisfazione” per il via libera definitivo alla legge di bilancio.

(ITALPRESS).