La Massoneria svelata, un docufilm in tour per l’Italia

5 Settembre 2024

ROMA (ITALPRESS) – La Massoneria: un’istituzione segreta dalle origini medievali che ha sempre affascinato e suscitato dibattiti. Un docufilm intitolato “Lux Vera 6023” si propone di gettare luce su questa società misteriosa, mostrando rituali e segreti mai visti prima. I creatori del documentario hanno avuto accesso a una loggia massonica, realizzando riprese esclusive dell’ambiente.

“Lux Vera 6023″ offre una visione senza precedenti all’interno delle logge, accompagnata da interviste esclusive e materiale inedito per distinguere i miti dalla realtà. Il docufilm, pur esplorando il mondo massonico, mantiene un intento puramente divulgativo e informativo, senza alcuna intenzione promozionale nei confronti della Massoneria”, evidenzia la produzione.

“Lux Vera 6023” verrà presentato in Italia in anteprima mondiale: il 21 settembre a Milano, il 28 settembre a Roma e l’1 ottobre a Cagliari. Dopo la proiezione del film è prevista una sessione di domande e risposte con i protagonisti, tra cui il divulgatore indipendente Morris San, il regista e produttore Samuel Scodeggio e alcuni membri della Massoneria, come il Gran Maestro Onorario Stefano Erario, Andrea Guadalupi e Mattia Vadacca.

Il docufilm è stato prodotto in maniera indipendente (ulteriori dettagli su https://rivelazione.tv/). Il trailer è disponibile su Youtube all’indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=BBLvA7PyxiI

La prima proiezione si terrà presso il Cinema UCI Bicocca di Milano, il 21 settembre. I partecipanti potranno assistere alla visione del film e partecipare a una sessione di domande e risposte con Morris San, il direttore e produttore Samuel Scodeggio e gli altri protagonisti del documentario, membri della Massoneria con le cariche di Gran Maestro Onorario, Maestro Venerabile, e Maestro Cavaliere eletto dei nove.

Il 28 settembre seconda tappa a Roma, al Cinema Moderno The Space, situato in centro città vicino a Repubblica e alla Stazione Termini. Anche qui, gli spettatori avranno l’opportunità di interagire direttamente con i creatori del film e con esponenti della Massoneria.

Il tour si concluderà a Cagliari, l’1 ottobre, presso il Cinema The Space Quartucciu. L’evento seguirà un format simile alle tappe precedenti con l’aggiunta del giornalista Marcello Polastri tra i presentatori, è offrirà un’esperienza immersiva e informativa ai partecipanti.

“Questi eventi non sono semplici proiezioni cinematografiche, ma momenti di confronto e approfondimento. Partecipare significa esplorare da vicino una delle società più enigmatiche della storia e ottenere risposte direttamente dai protagonisti. Il docufilm e gli eventi dal vivo non intendono promuovere nè denigrare la Massoneria, ma hanno come unico obiettivo quello di informare il pubblico”, evidenzia ancora la produzione. “I video e le immagini non sono mai state mostrate prima nè in Italia nè all’estero. Si tratta di riprese uniche che verranno proposte solo all’interno di questi tre eventi”.

I biglietti per la partecipazione sono limitati e disponibili in tre diverse tipologie: standard, premium e pacchetto comprensivo di cena con i protagonisti. Per ulteriori dettagli e per l’acquisto dei biglietti https://rivelazione.tv/eventi/

– fonte foto: “rivelazione.tv” –

(ITALPRESS).