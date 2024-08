Manovra, Salvini “Già al lavoro, priorità mantenere aumento stipendi”

19 Agosto 2024

ROMA (ITALPRESS) – Il governo sta “già lavorando alla prossima legge di bilancio. Mantenere gli aumenti degli stipendi sarà la priorità, che vuol dire abbassare le tasse. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in una diretta sui social. “Stiamo lavorando anche per incrementare la flat tax, il taglio delle tasse per autonomi, artigiani, commercianti, partite Iva, e per aiutare l’uscita dal mondo del lavoro per chi non ce la fa più, superando i vincoli della legge Fornero”, ha aggiunto.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).