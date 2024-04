Mattarella “Avvocatura fondamentale per l’affermazione dei diritti”

15 Aprile 2024

ROMA (ITALPRESS) – “Si è aperto un anno particolarmente impegnativo: dovranno trovare compiuta attuazione le recenti riforme processuali, che investono tutti gli ambiti del sistema giustizia, legate, fra l’altro, agli obiettivi fissati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In un dialogo costruttivo tra tutti gli operatori del settore, l’Avvocatura è chiamata a fornire il suo qualificato contributo di esperienza e competenza per l’incremento di efficienza e funzionalità della giustizia.

L’Avvocatura riveste un ruolo fondamentale per l’affermazione e l’avanzamento dei diritti nell’ambito dei bisogni espressi dalla collettività”. Lo dice il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al presidente del Consiglio Nazionale Forense, Francesco Greco, in occasione dell’inaugurazione dell’Anno giudiziario 2024.

“Magistrati e avvocati, insieme, in una convergenza di sforzi, nella comune cultura della giurisdizione e delle garanzie, contribuiscono a dare concretezza al diritto nel quadro costituzionale, nell’interesse della collettività”, aggiunge Mattarella.

