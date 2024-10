Nucleare, Calenda “Già oltre 50 mila firme per il progetto di legge”

28 Ottobre 2024

ROMA (ITALPRESS) – Abbiamo raggiunto in tre giorni le firme necessarie per depositare la legge sul Nucleare. Siamo a oltre 50.000 adesioni. Un grande risultato ottenuto grazie al lavoro di tutte le associazioni e le personalità che hanno lanciato la proposta insieme ad Azione ma soprattutto alle migliaia di giovani che si sono mobilitati per una battaglia che sentono loro. Continueremo a raccoglierle per dare peso alla proposta. Mentre si discute di dossieraggi, amanti, e gossip c’è una parte d’Italia che vuole occuparsi di cose serie. Avanti!”. Così il segretario di Azione, Carlo Calenda.

– Foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).