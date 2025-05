Nuovo raid israeliano a Gaza, colpita una scuola. Almeno 30 morti

26 Maggio 2025

ROMA (ITALPRESS) – L’esercito israeliano afferma di aver condotto un attacco durante la notte contro i “terroristi di spicco” del movimento islamista palestinese Hamas che si erano nascosti in una scuola trasformata in un centro di comando nel quartiere Daraj, a Gaza City. Secondo la tv del Qatar Al-Jazeera, almeno 30 persone, tra cui bambini, sono state uccise nell’attacco alla scuola Al-Jarjawi. Le Forze di difesa israeliane (Off) affermano che la scuola veniva utilizzata da Hamas e dalla Jihad islamica palestinese come centro di comando.

“Il centro di comando e controllo è stato utilizzato dai terroristi per pianificare e raccogliere informazioni al fine di compiere attacchi terroristici contro i civili israeliani e le truppe delle Idf nella zona”, afferma l’esercito. L’esercito afferma di aver adottato “molte misure” per mitigare i danni ai civili, tra cui l’impiego di munizioni di precisione, sorveglianza aerea e altre forme di intelligence.

ISRAELE RESPINGE LA PROPOSTA DI HAMAS SUL RILASCIO DI 5 OSTAGGI

Israele ha respinto una proposta elaborata dal gruppo armato islamista palestinese Hamas per un accordo parziale che prevede il rilascio di cinque ostaggi. Lo ha detto un funzionario israeliano al Jerusalem Post. La proposta “è molto lontana dalle linee generali su cui siamo disposti a negoziare”, ha dichiarato. La proposta, diffusa oggi dai media arabi, è stata formulata da Hamas e trasmessa agli Stati Uniti tramite canali di comunicazione diretti. Gli Stati Uniti hanno poi presentato la proposta a Israele. La proposta di Hamas prevede il rilascio di cinque ostaggi vivi in cambio dei seguenti punti: il ritiro dell’esercito israeliano nelle postazioni a Gaza dove si trovavano due mesi fa; l’accesso agli aiuti umanitari in tutte le aree di Gaza; la prosecuzione dei colloqui per il rilascio degli ostaggi vivi e morti rimasti; “una sorta di riconoscimento americano di Hamas”. L’amministrazione americana di Donald Trump ha aperto un canale di comunicazione con Hamas tramite l’imprenditore e scrittore palestinese-americano Bishara Bahbah, che è presidente di Arab Americans for Peace. Bahbah ha fatto da intermediario per la comunicazione di questa proposta, così come per i colloqui che hanno portato al rilascio dell’ostaggio Edan Alexander.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato ieri di voler porre fine alla guerra a Gaza “il più rapidamente possibile”. “Vogliamo vedere se possiamo fermarla. E abbiamo parlato con Israele, vogliamo vedere se possiamo porre fine a tutta questa situazione il più rapidamente possibile”, ha aggiunto. Nella sua prima conferenza stampa dal dicembre 2024, mercoledì il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha definito l’offensiva a Gaza “un’operazione senza precedenti nella storia delle guerre” e ha dichiarato pubblicamente che ci sono 20 ostaggi ancora vivi a Gaza. “Siamo pronti per un cessate il fuoco temporaneo per il ritorno degli ostaggi. Finora abbiamo riportato a casa 197 ostaggi, di cui 148 vivi. Venti sono vivi. Li riporteremo a casa tutti”, ha affermato. Nella Striscia di Gaza si trovano 58 ostaggi, di cui oltre la metà non in vita, rapiti il 7 ottobre 2023.

