Operazione “Muro di ferro” in Cisgiordania, Hamas invita alla mobilitazione

22 Gennaio 2025

ROMA (ITALPRESS) – Operazione “Muro di ferro” in Cisgiordania. E’ stata lanciata per “evitare che il terrorismo si replichi all’interno di Jenin”, sottolinea il ministro della Difesa, Israel Katz, all’indomani dei raid israeliani al campo profughi. Il bilancio è di dieci morti e 35 feriti.

Alla luce del nuovo massacro, Hamas invita alla mobilitazione i palestinesi in Cisgiordania, mentre per sabato è stato annunciato il rilascio di quattro ostaggi israeliani.

– foto Ipa agency –

