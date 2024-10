Papa Francesco “Preghiamo per i popoli che soffrono per la guerra”

20 Ottobre 2024

ROMA (ITALPRESS) – “Preghiamo per la martorata Palestina, Israele, il Libano, e anche per l’Ucraina. Invochiamo il dono della pace per tutti i popoli che soffrono”. Così Papa Francesco al termine dell’Angelus domenicale a Piazza San Pietro.

foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).