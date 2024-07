Pnrr, Fitto “Cabine di regia tematiche per accelerare su obiettivi”

4 Luglio 2024

ROMA (ITALPRESS) – Le cabine di regia sul Pnrr “in questa fase saranno sempre più tematiche: alle cabine di regia di carattere generale stiamo mettendo in campo delle cabine di regia settoriali, oggi la faremo sui posti letto per gli studentati e sugli insediamenti abusivi in agricoltura e si procederà così rispetto ai singoli argomenti, per cercare di individuare le eventuali criticità e comunque mettere in campo un meccanismo di accelerazione sui singoli obiettivi”. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei e il Pnrr, Raffaele Fitto, a margine di “Missione Italia. Il Pnrr dei Comuni e delle città 2021-2026” organizzato dall’Anci a Roma. “Con i Comuni c’è una proficua collaborazione, le criticità sono quelle insite in un Sistema Paese che nel 2014-2020, a fronte di 126 miliardi disponibili complessivi, dopo 9 anni, aveva speso solamente il 34% e quindi è un problema del Sistema Paese che ha bisogno di un profondo intervento di cambiamento”, ha aggiunto. “Abbiamo un dibattito abbastanza stravagante in Italia: siamo tutti concentrati su potenziali problemi e rischi e stiamo dando per scontato i risultati che abbiamo raggiunto. Non si tratta di vedere necessariamente il bicchiere nè mezzo pieno, nè mezzo vuoto, ma si tratta di prendere atto del fatto che la revisione del Pnrr che fu tanto contestata ha portato a una soluzione molto importante dal punto di vista organizzativo sul numero e la qualità degli obiettivi”, ha concluso Fitto.

(ITALPRESS).

– Foto: Palazzo Chigi –