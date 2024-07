Pogacar vince anche la crono finale e festeggia il terzo Tour

21 Luglio 2024

NIZZA (FRANCIA) (ITALPRESS) – Tadej Pogacar ha vinto per la terza

volta in carriera il Tour de France. Il fuoriclasse sloveno

dell’Uae Team Emirates, che in questa edizione della Grande Boucle ha conquistato sei tappe vincendo anche la crono finale, mette in bacheca la maglia gialla così come già accaduto nel 2020 e 2021. Alle sue spalle, il bi-campione uscente, il danese Jonas

Vingegaard (Team Visma), e il belga Remco Evenepoel (Soudal

Quick-Step), rispettivamente secondo e terzo. Così le altre

maglie: al colombiano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost),

quella a pois di miglior scalatore, all’eritreo Biniam Girmay

(Intermarchè-Wanty) la verde della classifica a punti e allo

stesso Evenepoel la maglia di miglior giovane. Lo sloveno si è imposto nella cronometro finale, la Montecarlo-Nizza di 33,7 chilometri, anticipando Jonas Vingegaard (Team Visma – Lease a Bike) di 1’03” e Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) di 1’14”. Si tratta della terza vittoria del Tour de France per il capitano della UAE Emirates che riesce dunque nella doppietta Giro-Tour: l’ultimo a riuscirci, nel 1998, era stato Marco Pantani.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS)