Poker giallorosso, quattro gol alla Samp e Roma ai quarti

19 Dicembre 2024

ROMA (ITALPRESS) – La Roma travolge 4-1 la Sampdoria nel match dell’Olimpico valido per gli ottavi di Coppa Italia 2024/2025 e stacca il pass per i quarti di finale, dove incontrerà il Milan: a segno Dovbyk (doppietta), Baldanzi e Shomurodov. La squadra giallorossa ha un ottimo approccio alla partita, rendendosi pericolosa dopo appena quattro minuti con un bel destro di Baldanzi che viene respinto con i pugni da Vismara. I ragazzi di Claudio Ranieri continuano a spingere e al 9′ passano in vantaggio grazie alla rete di Artem Dovbyk, bravo a deviare in porta con il mancino un perfetto cross di Zalewski. I blucerchiati accusano il colpo e la Roma sfrutta il momento positivo per realizzare il 2-0 al 19′ ancora con Dovbyk, che firma la sua personale doppietta approfittando di un pasticcio di Meulensteen sul traversone di Saelemaekers. Neanche il tempo di riorganizzare le idee per la Sampdoria, che la squadra capitolina mette a referto il tris con Tommaso Baldanzi: al 24′ l’ex Empoli riceve un gran pallone da Paredes, avanza fino al limite dell’area e batte Vismara. Tre minuti più tardi un insidioso tiro-cross di Zalewski mette in difficoltà il portiere degli ospiti, che però riesce a salvarsi.

I ragazzi di Leonardo Semplici fanno molta fatica a superare la metà campo avversaria, ma al 36′ arriva un’occasione un pò a sorpresa su un errore di Rayn, che però non porta ad ulteriori sviluppi. Nel finale di primo tempo ci prova ancora Dovbyk, ma viene murato in corner. Si va a riposo sul parziale di 3-0.

Nella ripresa la Sampdoria effettua un paio di sostituzioni per cercare di riaprire la contesa e al 61′ riesce ad accorciare le distanze con Gerard Yepes, che sfrutta un errore di Hermoso e capitalizza al massimo l’assist di Depaoli. Anche Claudio Ranieri decide di cambiare qualcosa e i nuovi ingressi creano subito un grande pericolo nella retroguardia avversaria: al 64′ Soulè fa una bella giocata, ma la sua conclusione si infrange contro la traversa. Un minuto dopo Dovbyk, tutto solo davanti a Vismara, si divora la chance per la sua tripletta. L’ucraino viene rilevato da Eldor Shomurodov, che pochi secondi dopo il suo ingresso in campo, va subito a segno con un colpo di testa su cross di Angelino, calando il poker del definitivo 4-1. In virtù di questo risultato la Roma si qualifica per i quarti di finale della Coppa Italia in programma a febbraio, dove incontrerà il Milan. I giallorossi torneranno in campo domenica alle 12:30 all’Olimpico per affrontare il Parma nella diciassettesima giornata di Serie A.

